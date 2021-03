Ue: Meloni, 'Ecr si batte per Europa popoli liberi e nazioni sovrane'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruire un'alternativa reale e forte a questa sinistra globalista. Batterci insieme per quella che Sir Roger Scruton ha definito la nostra 'vera Europa', per la difesa della nostra identità culturale e religiosa, per la protezione dei nostri confini dall'immigrazione illegale, per la libertà di parola contro ogni tipo di censura fatta dagli oligarchi della Silicon Valley, per la famiglia naturale contro la dittatura Lgbt". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr party, Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato al congresso di European young conservatives (Eyc), l’organizzazione giovanile dei Conservatori europei.

"Uno dei compiti della mia presidenza -ha aggiunto Meloni- è rilanciare una cooperazione costante e positiva tra Ecr e Eyc, che aiuterà la nostra famiglia politica a ricostruire un'Europa di popoli liberi e nazioni sovrane. È stato anche il mio destino iniziare i miei impegni politici come attivista del movimento giovanile della destra italiana, all'inizio degli anni '90. E ho sempre creduto nel ruolo e nella necessità dei movimenti giovanili per rafforzare il nostro pensiero".

"I miei migliori auguri da parte mia e di Ecr, il partito che ho l'onore di guidare. Siate sempre orgogliosi di essere conservatori", ha concluso la leader di Fdi.