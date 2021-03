Sci: finali Cdm, Pinturault leader dopo 1/a manche gigante e De Aliprandini 4°

Lenzerheide, 20 mar. -(Adnkronos) - Alexis Pinturault è al comando dopo la prima manche del gigante alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino a Lenzerheide. Il frnacese chiude la sua prova con il tempo di 1’01”19 precedendo l’austriaco Stefan Brennsteiner (+0”81) e il croato Filip Zubcic (+1”04). Ottimo quarto posto per l'azzurro Luca De Aliprandini: l’argento iridato di Cortina 2021 termina a 1”18 dalla vetta ed è in piena corsa per il podio.