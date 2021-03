Mafia: Verini, 'giornata per riaffermare cultura della legalità'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Oggi, giornata che ricorda le vittime delle mafie, è innanzitutto l’occasione per onorare la memoria di tante persone, di tanti servitori dello Stato, di tanti uomini politici o sindacalisti che hanno lasciato la vita per contrastare le organizzazioni criminali mafiose. Ma è anche la giornata per riaffermare l’impegno contro la corruzione, per l’affermazione della cultura della trasparenza, delle regole, della legalità. Per tenere la guardia alta contro i gravi, attuali rischi di penetrazione delle mafie nell’economia e tra le categorie colpite dalla pandemia". Lo afferma Walter Verini, tesoriere del Pd e componente della commissione parlamentare Antimafia.

"Una giustizia giusta e funzionante, che rispetta le garanzie dei cittadini e i principi della Costituzione -aggiunge- deve partire non dai soliti slogan e dalle solite bandierine dei garantisti a corrente alternata da una parte e dei populisti giudiziari dall’altra, ma anche da queste azioni contro chi mina la democrazia, la legalità, la convivenza civile".