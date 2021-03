Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “Con il 2 per cento abbiamo dettato la linea: come è possibile? Si chiama politica. Il sondaggio è un istante, non fonda e non crea cultura politica. Il primo effetto di questo passaggio di governo è il tempo: Italia Viva ha due anni per discutere che cosa vuole essere da grande e lo faremo insieme". lo ha detto Matteo Renzi all'assemblea di Iv.