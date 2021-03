Giustizia: Rossomando a Renzi, 'basta slogan, si lavori a soluzioni'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "La cultura delle garanzie non si improvvisa tifando per questo o per quello, ma si misura sul faticoso lavoro affinché sia condivisa e patrimonio comune: il nostro compito è trovare soluzioni". Così la senatrice Anna Rossomando, responsabile Giustizia del Pd, sulle parole di Matteo Renzi di questa mattina.

"Il Pd, coerentemente, è da sempre impegnato per le garanzie di tutti senza distinzione di censo o di posizioni. Non a caso oggi si riparte anche guardando alle molte misure sulla giustizia introdotte con il ministro Orlando nella passata legislatura".

"Noi siamo quelli della riforma della custodia cautelare e delle intercettazioni, degli interventi sui tempi del processo, delle misure alternative alla detenzione e del gratuito patrocinio a tutela del diritto di difesa, solo per citare alcuni interventi. Suggerirei a Renzi di archiviare gli slogan a costo zero e lavorare soprattuto per le soluzioni."