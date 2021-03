Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Vedere Matteo Salvini ieri uscire dal Ministero Sviluppo e vantarsi di essere stato a dare la linea a quel ministro 'della Lega' è stata pessima immagine. #LuigiSturzo diceva che i partiti non varcano mai la soglia delle istituzioni. Non solo per ragioni estetiche ma etiche". Lo scrive Pierluigi Castagnetti su twitter.