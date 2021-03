Covid: Speranza, 'situazione complicata, ma la svolta non è lontana' (2)

(Adnkronos) - "La linea che io provo a seguire -ha poi ribadito Speranza- è quella della tutela della salute, non si tratta di essere rigoristi o tifosi delle aperture, si tratta di essere realisti. Se c'è una curva che cresce, se c'è il contagio che corre, se persone perdono la vita abbiamo il dovere di intervenire. Questo è il mandato della Costituzione su cui abbiamo giurato e credo che su questo non siano permesse scorciatoie, divisioni o leggerezze. Dobbiamo essere molto seri e lavorare per tutelare la salute e la vita delle persone".