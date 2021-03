Roma, 20 mar. - (Adnkronos) - "L'incertezza sul mio futuro non mi pesa, sono focalizzato sul presente che è domani". Lo dice l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, in merito al suo futuro professionale. Il contratto del tecnico portoghese con il club giallorosso scade a fine giugno 2021.