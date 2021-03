Ue: Le Maire, 'euro ha salvato nazioni europee, Bce scudo efficace contro crisi'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "L'euro ha salvato le nazioni europee. La Bce è stato un scudo efficace di fronte alla crisi economica". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire al termine del suo incontro con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "Se siamo riusciti a indebitarsi fortemente in Francia e in Italia per proteggere le nostre aziende e i nostri lavoratori è stato proprio grazie alla zona euro", sottolinea Le Maire. "In questa crisi non dimentichiamo quello che dobbiamo all'Europa. Uniti siamo più forti", aggiunge il ministro.