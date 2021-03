Turismo, Minardo: "Il 7 e l'8 maggio in Sicilia gli Stati Generali"

PALERMO (ITALPRESS) - Il 7 e l'8 maggio si terranno a Ragusa gli Stati generali del Turismo. Lo ha annunciato il deputato nazionale e coordinatore della Lega nell'Isola, Nino Minardo, nel corso di una intervista all'Italpress. "Abbiamo in programma un evento nazionale fissato per il 7 e l'8 maggio a Ragusa. Si tratta degli Stati Generali del turismo alla presenza del ministro Massimo Garavaglia e di tanti operatori del settore", ha spiegato Minardo. "Sarà l'occasione per discutere e stabilire insieme nuovi interventi, a partire dai ristori". "Ambiente e turismo sono tra le priorità che il partito che rappresento in Sicilia ha posto all'attenzione del governo", ha aggiunto l'esponente della Lega, che ha ricordato: "Già durante le consultazioni la Lega Sicilia è stata unico partito a consegnare un dossier nelle mani di Matteo Salvini indicando alcune priorità". (ITALPRESS). agd/abr/red 19-Mar-21 16:45