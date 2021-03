Scuola: Affinita (Moige), 'tamponi obbligatori per rientro in presenza dopo Pasqua'**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Sì a tamponi obbligatori per tutti per favorire il rientro in presenza dopo le vacanze di Pasqua anche per il Moige, Movimento italiano genitori che dal 2008 fa parte del Fonags (Forum nazionale delle associazioni dei genitori nella scuola) istituito presso il Ministero dell'Istruzione, che all'Adnkronos attraverso il presidente Antonio Affinita afferma: "Crediamo che possa essere la soluzione più ragionevole ed equilibrata per la ripartenza della didattica in presenza ed in sicurezza subito dopo Pasqua ed in attesa che tutti siano vaccinati".