Roma: Gasparri, 'centrodestra punti a soluzioni migliori non a esperimenti'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "È giusto prepararsi tempestivamente alle elezioni amministrative. Il rinvio a ottobre non deve rallentare il ritmo del centrodestra, che deve affrontare unito questi appuntamenti. Per quanto riguarda Roma è vero che la soluzione è facile. Basta guardare i numeri, la solidità delle proposte, l'esperienza necessaria per rilanciare la città di Roma devastata dal disastro Raggi. La Capitale non può essere terreno per esperimenti o esordi. Servono, come tutti ben sappiamo, soluzioni solide e sperimentate sul campo". Lo afferma Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento di Forza Italia Roma capitale.

"Forza Italia -aggiunge- vuole il centrodestra unito, ma ha idee molto chiare in proposito. Se qualcuno ha proposte migliori, ma che appaiano tali in modo evidente, si faccia avanti. Il resto credo che aiuti poco il centrodestra in un'impresa possibile ma non scontata”.