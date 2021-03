Open Fiber: a Bormio lavori in corso per fibra ottica (2)

(Adnkronos) - "La rete che stiamo realizzando sarà una grande alleata per le prossime sfide digitali della città di Bormio – sottolinea Luca Nanna, Regional Manager Lombardia Est Open Fiber -. Ci vorrà un po’ di pazienza da parte dei cittadini perché sono diversi i cantieri in giro per la città, ma consegneremo alla collettività una rete moderna e a prova di futuro, che abilita tutti i servizi tecnologici all’avanguardia già presenti sul mercato e quelli che verranno nei prossimi anni. Ringraziamo l’Amministrazione comunale e la Regione Lombardia per il supporto a questo progetto che è per dimensioni tra i più importanti del piano di Open Fiber nelle aree bianche".

"I lavori sono già in corso e si concluderanno entro l’anno – spiega Giuliano Litrico, Field Manager di Open Fiber -. Nel comune di Bormio verrà installato anche un Pcn (Punto Consegna Neutro), ossia la centrale ottica che accenderà la fibra dei bormini e anche del limitrofo comune di Valdidentro".

La fibra ottica Ftth, grazie alla bassa latenza e a una velocità di connessione eccezionale, è uno strumento particolarmente utile per poter beneficiare di tutti i servizi di ultima generazione, come ad esempio lo smart working e la didattica a distanza, divenuti oramai necessari in questo periodo. È inoltre un fattore abilitante indispensabile per la telemedicina, l’Internet of Things e per usufruire di tutte le applicazioni online della Pubblica Amministrazione. In un contesto poi particolarmente attrattivo come Bormio, la nuova rete consentirà di sviluppare o potenziare tutti i servizi innovativi legati al turismo e al digital concierge nelle strutture ricettive presenti sul territorio.