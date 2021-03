Roma, 19 mar. (Adnkronos) - L'assemblea di Italia Viva sarà domattina dalle 11 alle 15, in modalità da remoto a causa delle normative Covid. L'intervento di Matteo Renzi sarà trasmesso in diretta streaming alle 11 sulla sua pagina fb e sui canali social e web di Italia Viva. Gli altri interventi saranno trasmessi in breve differita sui canali social e web di Italia Viva. Si legge in una nota.