I media europei: fiumi di parole (sprecate) su Astrazeneca

I giornalisti, si sa, sono a volte un po' tromboni. Oggi però devono essere ribattezzati... "trombosi". Perché il profluvio di articoli spesi sul caso Astrazeneca nei Paesi europei - spesso contenenti allarmi ingiustificati - ha rappresentato senza troppi giri di parole un'indebita pressione sulle autorità. Che sull'onda di un'emotività francamente ingiustificabile in un momento di estrema necessità come quello che stiamo vivendo, hanno deciso lo stop preventivo alle somministrazioni, in attesa di una pronuncia (scontata) da parte dell'Ema.

Nel frattempo, però, il danno era fatto. E non si può sempre cercare di scaricare la colpa della disinformazione e della recrudescenza di no vax sui soliti social network. Anche i giornali hanno tempestato il pubblico con titoloni allarmistici sui danni da vaccino Astrazeneca, sulla scarsità di protezione garantita e sulle difficoltà che si sarebbero verificate nei prossimi mesi. La verità è che, piaccia o meno, finché non si troverà una cura per i sintomi causati dal maledetto Covid, l'unica soluzione per tornare alla vita "di prima" è quella di vaccinare quante più persone possibili. E ogni stop a questa marcia a tappe forzate verso la luce è un danno che viene inflitto a tutti quanti, all'economia, alla socialità, ai bambini. Per questo i media dovrebbero una volta di più pesare le parole e, nel dubbio, astenersi dal creare un clima di sfiducia verso un rimedio imprescindibile.

Si può perfino quantificare la "portata" dei giornali nel rendere il tema su Astrazeneca ancora più incandescente: secondo l'agenzia Extreme, che ha analizzato un campione di 22.891 articoli pubblicati online dai prinicipali quotidiani europei tra il 13 e il 17 marzo rispetto al caso di presunte reazioni avverse, si nota come i più ansiogeni siano stati i media spagnoli che hanno sritto (per ciascuno) circa 26 articoli. Vette inarrivabili che hanno portato a una sospensione preventiva (come Italia e Germania) che però non si sbloccherà prima della prossima settimana. E chi lo ridà il tempo perso agli iberici?

L'Italia fa meglio ma ha comunque prodotto 10,6 articoli per quotidiano sul tema. Un martellamento costante che ha contribuito a creare un clima di sfiducia generalizzata, tanto che in molti sarebbero pronti a rinunciare alla dose di vaccino Astrazeneca e finire in fondo alla fila pur di avere il siero di Pfizer o Moderna.

Intanto, il Regno Unito, che ha già iniziato a vaccinare gli over 50 e che lentamente sta iniziando a vedere risultati concreti, non si cura del problema: ogni giornale online ha dedicato in media un articolo ad Astrazeneca. Come a dire "Dum Europae consulitur"...