Editoria: Treccani e Impactscool per Treccani Futura, nuovo polo edtech italiano (3)

(Adnkronos) - "Treccani Scuola, società dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, finalizzata a sviluppare in modo armonico le politiche verso il mondo della Scuola e della Formazione - ha dichiarato Giovanni Puglisi, presidente di Treccani Scuola - risponde alla domanda di qualità dei contenuti nei processi di educativi, coniugando la tradizione scientifica dell’Enciclopedia con i diversi Partner che apportano conoscenze e incisività professionale e commerciale nelle diverse aree del sistema formativo italiano. Treccani Futura, ultima nata, rappresenta, con lo sguardo rivolto a Next Generation Eu, l’officina privilegiata e avanzata per integrare, attraverso la Piattaforma conferitale da Treccani Scuola, i saperi tradizionali del Gruppo Treccani, con i nuovi linguaggi della sostenibilità e i nuovi orizzonti della cultura digitale a servizio delle giovani generazioni".