Dl Sostegni: Vezzali, 'misure importanti anche per mondo sport, prima boccata di ossigeno'**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri ha da poco approvato il Decreto Sostegni che prevede misure importanti anche per il mondo dello sport. Un mondo nel quale ho investito la mia intera vita ed è per questo che, nonostante abbia giurato solo pochi giorni fa, mi sono fin da subito attivata affinché in questo decreto entrassero provvedimenti a favore di chi contribuisce a farlo andare avanti quotidianamente". Così il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali su Instagram. "All’interno ci sono misure per i lavoratori dello sport, per le partite IVA ed un importante intervento per la montagna, dai gestori degli impianti di risalita ai maestri di sci. Inoltre nelle prossime settimane il Dipartimento per lo Sport destinerà risorse per 50 milioni a favore delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche. Si tratta di una prima boccata d’ossigeno con l’obiettivo di riaprire le strutture sportive il prima possibile e in piena sicurezza", aggiunge la Vezzali.