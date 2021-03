Dl sostegni: Draghi, 'indennizzo a operatori montagna, e poste per turismo'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Sulle imprese c'è una parte destinata al ristoro o indennizzo delle imprese che operano nella montagna, molte poste di questo decreto sono indirizzate al turismo e c'è un provvedimento molto importante per gli autonomi per tutti i lavoratori inclusi i lavoratori del settore agricolo, con decontribuzione da due miliardi e mezzo, abbiamo aggiunto un miliardo e mezzo al miliardo precedentemente" stanziato. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa.