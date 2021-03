Covid: Robert Koch Institute , 'in Germania crescita contagi esponenziale'

Berlino, 19 mar. (Adnkronos/dpa) - Il numero di nuovi contagi da coronavirus in Germania sta crescendo "in maniera esponenziale". E' l'allarme lanciato dal vice presidente del Robert Koch Institute (Rki), Lars Schaade, che avverte che "il processo di infezione sta accelerando". La rapida diffusione della variante inglese, ha aggiunto, significa che "purtroppo davanti ci sono settimane difficili". Per questo, Schaade ha invitato i cittadini ad autoisolarsi il più possibile durante il periodo delle festività pasquali.