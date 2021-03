Covid: fissata per 14 aprile prima udienza causa civile 500 familiari vittime

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - E' fissata per il 14 di aprile la prima udienza della causa civile intentata contro Regione Lombardia, ministero della Salute e presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui hanno aderito 500 familiari delle vittime covid. Lo fa sapere il team dei legali dell'azione civile. "Ad oggi nessuna comunicazione da parte del Tribunale Civile di Roma è pervenuta al team in merito ad un possibile slittamento della stessa", spiegano.

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia hanno tempo per depositare il loro atto di costituzione fino al 25 marzo.

"Dopo le commemorazioni si torni a parlare delle responsabilita", dice Consuelo Locati, coordinatore del team dei legali dell'azione civile composto dagli avvocati Piero Pasini, Luca Berni, Alessandro Pedone e Giovanni Benedetto. "Quanto successo in Italia ed in modo particolare in Lombardia non è stata una fatalità. A nostro parere, contro gli attori citati in giudizio fondate prove documentali. Le istituzioni si muovano per negoziare una transazione e per elaborare possibili scenari per una legge d'indennizzo per tutti i familiari delle vittime".