Confidi Systema, nel 2020 stock di finanziamenti quasi a quota 900 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Systema! ha approvato la bozza di bilancio dell’esercizio 2020, confermando la capacità della Società di reinterpretare la propria mission al servizio delle imprese e affrontare efficacemente la complessità del contesto conseguente all’epidemia da COVID-19.

Tra le principali iniziative per contrastare gli effetti economico e sociali derivanti dall’emergenza COVID-19 Confidi Systema! ha adottato scelte nette sul repricing del servizio di garanzia riducendo le aliquote a carico dei soci, sulla gratuità della concessione delle moratorie e sull’impiego di proprie disponibilità finanziarie per la concessione di linee di finanziamento diretto.

Complessivamente queste scelte hanno comportato un risparmio per le imprese socie di circa 2 milioni di euro per commissioni di garanzia e l’accesso a nuovi finanziamenti per 46 milioni di euro.

Nel 2020 in Confidi Systema! si registra:

un utile netto pari a 481 mila euro

elevata copertura del rischio di credito conseguente ad un portafoglio di garanzia maggiormente controgarantito (80,7% dello stock totale)

un incremento del totale attivo di oltre 11 milioni di euro, in conseguenza delle attività di rilascio di finanziamenti diretti alle imprese

una crescita del patrimonio netto e dei fondi propri, che ammontano rispettivamente a 76,5 milioni di euro e 75,9 milioni di euro

un rafforzamento del Total Capital Ratio che passa dal 22,57% al 25,84%



In risposta all’emergenza pandemica e in tempi molto rapidi sono state rese operative tutte le misure previste dai decreti e provvedimenti di volta in volta emanati dal Governo per contrastare il deficit di liquidità prima e supportare la ripresa delle attività poi.

“Confidi Systema! è da sempre vicino alle imprese e lo è stato ancora di più nell’anno che ricorderemo come quello del ‘distanziamento sociale’. La nostra impronta fortemente digitale - dichiara il Presidente Alessandro Spada - ci ha consentito di essere pienamente operativi anche nel periodo più difficile, quello della primavera scorsa, durante il quale abbiamo lavorato come una compagnia fintech scegliendo peraltro di investire una parte consistente della nostra finanza di proprietà nei territori, erogando credito diretto alle imprese associate.

Nel 2020 abbiamo davvero messo l’Impresa al centro di tutto, sempre più convinti che sia l’Impresa il perno sul quale ricostruire il Paese per riavviarlo alla Crescita.

Lo abbiamo fatto aumentando la gamma dei servizi offerti, riducendone il costo per un controvalore di oltre 2 milioni di euro lasciati quindi nelle casse dei nostri associati e sostenendo uno sforzo straordinario nella gestione puntuale di oltre 6000 richieste di finanziamento e contributi e più di 5000 moratorie.

La combinazione di tutte le azioni condotte, riflesse nel nostro Bilancio - conclude - ci conserva in pieno equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, raggiungendo al 31/12/2020 un Total Capital Ratio del 25,84%.”