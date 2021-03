Camorra: Casellati, 'Italia non dimentica coraggio ed esempio don Diana'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "L’Italia non dimentica il coraggio e l’esempio di don Giuseppe Diana, prete di periferia morto per amore dei suoi giovani. Seppe spaventare la camorra con la sola forza della parola. Pagó l’impegno per il riscatto dei tanti ragazzi strappati alla manovalanza criminale usando l’arma della cultura e della legalità”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ricordando il sacerdote assassinato il 19 marzo 1994.