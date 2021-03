Shakhtar-Roma 1-2, giallorossi ai quarti di Europa League

(Adnkronos) - La Roma vince 2-1 in casa dello Shakhtar Donetsk e si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Dopo la netta vittoria per 3-0 all'andata, i giallorossi si impongono anche nel match di ritorno in Ucraina grazie a una doppietta di Borja Mayoral, a segno al 48' e al 72'. In mezzo il gol dello Shakhtar, firmato da Moraes al 59', che però non cambia l'esito del doppio confronto. La squadra di Fonseca conoscerà domani l'avversaria dei quarti.