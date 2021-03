Scuola: Letta partecipa a edizione on line di fiera Didacta

Roma, 18 mar (Adnkronos) - Il segretario del Pd Enrico Letta parteciperà oggi, dalle ore 17 alle 19, al convegno on line dal titolo “Educazione alla cittadinanza attiva, le competenze per il futuro (Cittadinanza europea, cittadinanza economica, cittadinanza digitale)” che si svolgerà nell’ambito dell’edizione web di Fiera Didacta Italia. Al convegno parteciperà anche il Ministro Patrizio Bianchi. Il convegno è riservato agli insegnanti che partecipano alla formazione. Sono già iscritti in circa 400. Lo rende noto il Pd.