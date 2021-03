Scuola: Letta, 'da genitore grazie a insegnanti per fatica e impegno'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Voglio cominciare dando un messaggio agli insegnanti in quanto padre di tre ragazzi che vanno due alle medie e uno al liceo, alla scuola pubblica: il racconto che ascolto da loro mi inorgoglisce di essere italiano per gli insegnanti ha hanno, per l'impegno per la fatica. Da genitore voglio dire grazie". Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta alla Fiera Didacta. "A tanti insegnanti voglio dire quanto sia loro grato per il lavoro che fanno in questo tempo cosi' difficile e faticoso".