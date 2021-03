Rugby: Sei Nazioni, ufficiale il XV azzurro che sfiderà la Scozia

Roma, 18 mar. - (Adnkronos) - Il capo allenatore della Nazionale italiana di rugby, Franco Smith, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 14.15 locali (15.15 italiane) affronterà la Scozia nel quinto ed ultimo match del Sei Nazioni 2021 in programma al Murrayfield Stadium. Sarà il confronto numero 33 tra le due squadre, il sedicesimo in terra scozzese con direzione di gara affidata al fischietto francese Pascal Gauzere. Confermato il triangolo allargato visto nel secondo tempo contro il Galles – inedito dal primo minuto – con Edoardo Padovani estremo e Bellini-Ioane all’ala. Prima presenza da titolare per Federico Mori che formerà la coppia di centri insieme a Brex, quest’ultimo schierato per la quinta volta consecutiva del XV iniziale.

Le chiavi della mediana saranno affidate a Garbisi e Varney. Confermate le terze linee con Michele Lamaro numero 8 e Negri e Meyer a completare il reparto. Il duo di stampo Benetton Cannone-Ruzza schierato in seconda linea, mentre in prima linea Riccioni e Fischetti affiancheranno capitan Luca Bigi. “Abbiamo una grande sfida davanti a noi. Il nostro lavoro svolto in settimana è stato ottimo. Vogliamo vincere sabato, chiudendo nel migliore dei modi il torneo e proseguire nel percorso di diventare sempre più competitivi” ha dichiarato Smith.

Non saranno disponibili per il match David Sisi – che non ha recuperato da un trauma contusivo alla spalla sinistra emerso al termine del match contro il Galles – Jacopo Trulla e Daniele Rimpelli, questi ultimi rilasciati alle rispettive Società di appartenenza. Per la trasferta in Scozia saranno aggregati al gruppo dei giocatori in lista gara anche Fabiani, Ceccarelli, Zambonin e Braley. Spazio in panchina per Lucchesi, Lovotti, Zilocchi, Favretto – che potrebbe diventare il tredicesimo esordiente della gestione Smith – Mbandà, Violi, Canna e Zanon.