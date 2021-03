Roma: Salvini, 'prima vaccini e rimborsi, dopo no a Bertolaso Fdi faccia proposte'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Al presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che chiede al centrodestra di riprendere il confronto per individuare i candidati sindaci alle prossime Comunali, a partire da Roma, il segretario della Lega, Matteo Salvini, replica: "In questo momento io sto spendendo tutto il mio tempo sul tema vaccini e rimborsi. Prima sblocchiamo i vaccini, approviamo i rimborsi e poi ragioniamo di tutto il resto. Certo, chi ha detto no a Bertolaso per mesi, faccia qualche proposta alternativa, perchè non si possono dire solo dei no".

"Io -ribadisce il leader del Carroccio- continuo a ritenere che Bertolaso sarebbe il miglior sindaco per Roma, se qualcuno la pensa in maniera contraria faccia delle proposte, non basta dire dei no".