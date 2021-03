Ripresa: per i manager servono competenza e formazione

Le aziende non possono attuare vera resilienza verso la crisi innescata dalla pandemia se non mettono in atto nuove ed urgenti strategie per ampliare il ventaglio di competenze e formazione. Questo, in estrema sintesi, uno dei messaggi principali che emergono dall’indagine realizzata a gennaio 2021 per CFMT e Manageritalia da AstraRicerche che ha intervistato 1.111 manager. Le risposte degli intervistati permettono di fare un raffronto con l’indagine già effettuata lo scorso aprile sempre sui dirigenti italiani.



Di fronte al cambiamento repentino imposto dall’emergenza sanitaria, mutano anche le priorità per il management: rispetto a quelle indicate ad aprile 2020, il 37.9% dei manager indica lo sviluppo delle competenze e il talent management. Il dato è indicativo del balzo in avanti poiché è più del doppio del 17.0% registrato nello stesso mese del 2020. Le competenze richieste si configurano come un mix di flessibilità e resilienza, ovvero capacità di adattarsi al contesto (64.9%), risolvere problemi imprevisti (59.4%), organizzare e riorganizzare (52.3%), resistere alla pressione esterna (50.9%). Un’altra componente importante di questo mix è la visione strategica (54.3%) e di pensiero ‘out of the box’ (48.9%) ed infine, ma non meno importante, l’approccio al team, che significa saper gestire le persone a distanza (63.5%), motivare (49.6%), favorire il team working (47.9%), comunicare anche all’interno dell’azienda (44.3%), mettere tutti in condizioni di dare il meglio (43.7%). Un ventaglio ampio di competenze, declinate in questo tempo di emergenza, ma che torneranno utili anche dopo la fine della pandemia.



Legato a doppio filo è il tema della formazione, azione propedeutica per ogni vero ed efficace cambiamento. Ben il 43.3% dei manager intervistati indica che serviranno maggiori investimenti in formazione, mentre il 30.7% indica la consulenza strategica come area di investimento incrementale. Rispetto ad aprile 2020, tre voci sono caratterizzate da una intensa crescita: la formazione (+12%), la comunicazione tramite eventi (+8%) e quella interna (+8%).



“Il tema delle competenze e della formazione – dice Pietro Luigi Giacomon, presidente CFMT – si sta facendo strada in modo prepotente nelle strategie di crescita di molte aziende, in particolare di quelle maggiormente colpite dalla crisi pandemica. In un contesto e mercato dove tutto cambia repentinamente e dove bisogna essere pronti ad affrontare e cavalcare l’imprevisto sono proprio le competenze la bussola per stare sul mercato. Così CFMT, il Centro Formazione Management del Terziario, istituto di formazione del contratto dirigenti del terziario, ha rafforzato la sua offerta nei modi, mettendo tutta l’offerta online, e nei contenuti sempre più volti a rafforzare soft e hard skill che sono sempre più sinergiche e anche e soprattutto a condividere con i manager le migliori modalità per portare una valida formazione continua come mantra della vita aziendale”.



“Competenze e competenti – dice Mario Mantovani, presidente Manageritalia – che mettano in campo la capacità di fare squadra e sistema, questo il must per ripartire. Bene che il nuovo Governo riparta proprio dalla formazione a tutto campo, perché solo questa, esercitata in modo continuo, nel periodo scolastico e in continuità in quello professionale, può dare al nostro Paese e alle nostre aziende gli strumenti per aumentare produttività e competitività colmando quei gap formativi che da decenni ci tengono lontani dallo sviluppo”.