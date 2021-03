Riforme: Letta, 'critiche a voto 16enni? almeno si chiuda su voto 18enni al Senato'

Roma, 18 mra. (Adnkronos) - "A chi critica la mia proposta al voto ai 16 vorrei ricordare che in Italia un 24enne non vota al Senato. Già chiudere la partita di dare il voto ai 18 al Senato sarebbe fondamentale". Lo dice Enrico Letta alla Fiera Didacta. Ma resta "fondamentale" per il segretario Pd dare il voto ai 16enni, "dare un peso alla voce dei giovani e obbligare anche a i ragazzi a farsi un'idea. Non credo che le sorti del Paese andrebbero a ramengo...".