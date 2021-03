Mondadori: Mauri, 'non vendiamo quota Il Giornale, su Periodici nulla allo studio'

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Mondadori è intenzionata a mantenere il suo perimetro sul fronte dei Periodici, ormai "marginali" a livello di ebitda di gruppo. Lo ha precisato l'amministratore delegato del gruppo, Ernesto Mauri, che ha parlato anche della partecipazione ne Il Giornale, di cui oggi possiede circa il 18,4%.

"Non abbiamo in programma di cederla o di ridurre la quota e siamo contenti che le perdite si stiano riducendo rispetto agli anni passati. Anche l'andamento diffusionale lo vedo interessante, mi sembra un ottimo segno. Non c'è nessuna operazione in vista" su questo dossier.

Idem per 'Tv Sorrisi e Canzoni': "Fino ad oggi non è mai stata neanche presa in considerazione l'idea di una cessione del settimanale. E' una testata di grande valore".