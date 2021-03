Milano: Digital Week, top events venerdì 19 marzo

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Terza giornata venerdì 19 marzo per la Milano Digital Week (fino al 21 marzo), la manifestazione promossa dal Comune di Milano - Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici e realizzata da Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo. Un’edizione completamente online a tema 'Città Equa e Sostenibile'.

La fabbrica del lavoro - Dalle 10 alle 13. A cura di Adecco, Eni, Fastweb, Phyd, Randstad, Stardust. Player aziendali di alto profilo si confrontano su come è cambiato il mondo del lavoro nell’ultimo anno, nei rispettivi ambiti.

L’economia circolare e il futuro delle città - Alle 11.30 (https://www.milanodigitalweek.com/l-economia-circolare-e-il-futuro-delle-citta). Intervengono: Luigi Riccardo, Circular Economy Lab Intesa Sanpaolo Innovation Center, Sarah O’Carroll, Network Manager: Institutions, Governments and Cities, Ellen MacArthur Foundation, Tiziana Monterisi, Ceo RiceHouse, Francesco Castellano, Founder Tondo, Matteo Scarabelli, Chief Communications Officer Cariplo Factory.

Città trasversali opportunità e rischi delle nuove piazze digitali - Alle 11.30 a cura di The Map Report (https://www.milanodigitalweek.com/citta-trasversali-opportunita-e-rischi-delle-nuove-piazze-digitali).

Pillole di vaccino - Alle 13 a cura di Sky Tg24 (https://www.milanodigitalweek.com/skytg24-pillole-di-vaccino).

Nessuno escluso: un database che traccia la nuova povertà - Alle 14 a cura di Emergency (https://www.milanodigitalweek.com/nessuno-escluso-un-database-che-traccia-la-nuove-poverta).

5G: il presente e il futuro - Alle 14.30 a cura di Fastweb, Vodafone e Tim (https://www.milanodigitalweek.com/5g).

La trasformazione digitale di Milanosport durante il lockdown - Alle 15 (https://www.milanodigitalweek.com/la-trasformazione-digitale-di-milanosport-durante-il-lockdown).

Act4SDGS - Cerimonia di premiazione - Alle 17 (https://www.milanodigitalweek.com/premiazione-act4sdgs).

La rete che vorrei - Alle 17 (https://www.milanodigitalweek.com/la-rete-che-vorrei)

Il lavoro si fa social - Alle 17 (https://www.milanodigitalweek.com/il-lavoro-si-fa-social)

Anticipare il cambiamento: sostenibilità, chiave di crescita aziendale - Alle 17.30 (https://www.milanodigitalweek.com/anticipare-il-cambiamento-sostenibilita-chiave-della-crescita-aziendale).

MedIA - Come l’intelligenza artificiale cambia il mondo dell’informazione - Alle 18 (https://www.milanodigitalweek.com/media-e-informazione).

Reddit vs Wall Street - Alle 18.30 (https://www.milanodigitalweek.com/reddit-vs-wall-street)

Gli obsoleti. Il lavoro impossibile dei moderatori di contenuti - Alle 19 (https://www.milanodigitalweek.com/gli-obsoleti).

Lectio magistralis Ece Temelkuran - Come sfasciare un Paese in sette mosse - Alle 19 (https://www.milanodigitalweek.com/ece-temelkuran). Ece Temelkuran conduce in un viaggio in 7 mosse su come una nazione possa trasformarsi in una dittatura.

Lo smart agriculture al servizio dell'intera filiera agroalimentare, dal campo alla tavola l'esperienza di Olivetti e Tim - On demand fino al 21 marzo (https://milanodigitalweek.com/tim-olivetti-smart-agriculture).