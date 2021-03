L’ etica della generosità “do ut do”

Basta un piccolo ritocco e la famosa e desueta espressione latina “Do ut des” cambia completamente di significato e ribalta la sua finalità strumentale che di fatto soverchia la reciprocità - donare per ricevere - e fa emergere non solo altri scopi e finalità ma un universo valorizzare ricco di implicazioni, promesse, creatività. Soprattutto se esso si unisce all’arte e al design.

È quanto accade negli orizzonti ormai pienamente consolidati nelle sue numerose iniziative ed edizioni a ritmo biennale delle formula visionaria e pragmatica di “Do ut do”. Un progetto ormai condiviso da una schiera entusiasta di collaboratori su vari fronti di un agire culturale ispirato dalla responsabilità sociale, nonché su quelli a creatività esponenziale del expertise digitale.

“Do ut do è un contenitore di iniziative culturali dell’Associazione Amici della Fondazione Hospice che ha lo scopo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Hospice Seràgnoli Onlus. Ogni due anni “Do ut do” propone eventi dedicati all’arte, al design e alle eccellenze della cultura coinvolgendo artisti, gallerie, istituzioni, imprese, collezionisti”

Il format connettivo tra le varie edizioni sono delle mostre collettive, selezionate secondo criteri di valutazione estetica e di impasto comunicativo sulla modalità di un tema ricorrente e convergente, il dono e le sue forme di trascrizione e di impatto culturale.

Gli artisti, le gallerie e i collezionisti se ne privano per destinarle a un fine altamente umano. Il dono come opposto del possesso. Con un tocco magistrate e capace di reiterazione una matrice dunque la critica di Levi Strauss a Mauss viene congelata e riemerge con tutta la sua forza

L’enigma del dono, teorizzato da Maurice Godelier, La chiave di volta è nell’atto finale. Le opera ad ogni edizione vengono a loro volta donate a fronte di contributi alla Fondazione che rendono tutti partecipi, con un effetto esponenziale in termini di etica della responsabilità e della generosità che è essenzialmente atto d’amore, umanizzazione vissuta, e dunque in quanto condivisa paradigma culturale in movimento.