FinancialDelivery, la piattaforma digitale che rende possibile investire in qualsiasi tipo di prodotto finanziario, continua nella propria crescita, fedele alla mission di rendere semplice, sicura e conveniente la sottoscrizione di ogni prodotto finanziario, anche alternativo, lasciando all’investitore la massima libertà per una scelta consapevole. Le ultime partnership, accompagnate da due webinar di (in)formazione sulla piattaforma YouFinancialEducation, offrono la possibilità di investire consapevolmente in due settori molto diversi, quello immobiliare italiano e quello delle criptovalute, attraverso di due operatori di primaria importanza: Immobiliare Percassi e The Bitcoin Fund.

Immobiliare Percassi S.p.A, holding a capo di un gruppo presente da oltre 50 anni nel settore immobiliare e delle costruzioni, ha infatti scelto FinancialDelivery in occasione dell’emissione della seconda tranche di un bond del valore di 5 milioni di euro, che servirà a finanziare la pipeline di progetti immobiliari in sviluppo durante il corso del 2021. In particolare attraverso l’esclusivo servizio PIR Fai-da-te, gli investitori interessati potranno inserire il bond nel proprio piano individuale di risparmio personalizzato e beneficiare dell’esenzione dall’imposta del 26% sul capital gain.

The Bitcoin Fund è un fondo ETF offerto da 3IQ, società di Asset Management Digitale leader in Canada e nel mondo proprio nei Fondi Passivi Quotati che replicano le principali criptovalute. Attraverso FinancialDelivery anche gli investitori italiani potranno sottoscrivere i prodotti di 3iQ in modo sicuro, comodamente dal proprio smartphone. Nell’occasione YouFinancialEducation ha ospitato un webinar pubblico e gratuito in cui l’esperto di criptovalute Mark Rodino aiuta gli investitori a capire meglio questi nuovi strumenti finanziari.