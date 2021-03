Foibe, domani il docufilm sull'Esodo Giuliano-Dalmata e Corsa del Ricordo in esclusiva su Adnkronos

(Adnkronos) - La Corsa del Ricordo 2021, in onore dei martiri delle Foibe, a causa della pandemia, è andata in scena in modalità virtuale. Alla fine, anche se in maniera diversa dal solito, la manifestazione ha raggiunto l’obiettivo registrando la partecipazione di atleti in ogni parte d’Italia e all’estero che hanno voluto onorare sportivamente le nobili finalità che l’evento si prefigge.

Gli organizzatori hanno voluto, in questa occasione speciale, dare vita a un docufilm - che sarà diffuso in anteprima da Adnkronos, venerdì 19 marzo e visibile in homepage dalle ore 10:30 (a questo indirizzo:https://www.adnkronos.com/un-docufilm-sullesodo-giuliano-dalmata-e-sulla-corsa-del-ricordo_60g9ffWJKcFVyN9Gy8ikSn )- nel quale si raccontano le tristi vicende delle Foibe e la tragedia dell’esodo Giuliano-Dalmata nonché la storia sportiva della Corsa del Ricordo. Il docufilm, prodotto da Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane, l’ente di promozione sportiva che organizza la manifestazione), con il contributo della Regione Lazio e il sostegno dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, è stato realizzato su un soggetto di Fabio Argentini e Michelangelo Gratton che della pellicola ha curato anche la regia.

La storia viene celebrata attraverso la testimonianza di due esuli. Una novantenne – Giovanna Martinuzzi - che, nel quartiere romano Giuliano-Dalmata, è stata la maestra di tutti i bambini per tantissimi anni. Lucido il suo racconto, vivi i suoi ricordi di una terra amata, dell’esodo e dei momenti drammatici vissuti. Insieme con lei, anche Abdon Pamich, indimenticato campione di Marcia, Oro olimpico a Tokyo ma, soprattutto sul podio più alto agli Europei di Belgrado, al cospetto di Tito, tanti anni dopo la fuga da Fiume. Il suo intenso racconto emoziona e porta indietro nel tempo. Il docufilm, un riuscito mix di immagini d’epoca e di oggi, tra storia, attualità e sport, è impreziosito dal messaggio che ha voluto regalare a questo evento, anni fa, Egea Haffner da tutti conosciuta come la bambina con l’ombrellino e la valigia in mano con la scritta “Esule Giuliana”.

“Anche grazie allo sport possiamo ricordare…”, dice invece Nino Benvenuti che chiude il film con una frase tratta da un suo intervento prima di una corsa. All’interno della pellicola, tante testimonianze degli organizzatori della competizione e delle associazioni di esuli. La scelta di utilizzare, da parte del regista Michelangelo Gratton, anche immagini in bianco e nero, è legata al tentativo di conferire maggior intimità e, al tempo stesso drammaticità, ai volti e al racconto dei protagonisti. Un docufilm. Perché tutto questo non sia mai dimenticato e perché non accada mai più.