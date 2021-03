Dl sostegni: fonti, salgono a 4,8 mld risorse per vaccini e gestione commissariale**

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Salgono ancora le risorse nel dl sostegni da destinare all'acquisto di vaccini e farmaci anti-Covid, avvio della produzione italiana, campagna vaccinale e fondi per la gestione commissariale e la logistica del piano. La bozza del provvedimento circolata in mattinata prevedeva 4 miliardi destinati a questa voce, ma nelle ultime ore le risorse sarebbero lievitata sfiorando i 5 miliardi, per l'esattezza a 4,8, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos.