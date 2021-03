Covid: Berlusconi, 'fare ogni sforzo per sconfiggere malattia, è impegno con vittime' (2)

(Adnkronos) - "Tutti noi -ricorda ancora Berlusconi- abbiamo sofferto quest'anno: chi ha perso una persona cara, chi ha sofferto la malattia in prima persona, chi ha dovuto sottoporsi a sacrifici e limitazioni pesantissime dal punto di vista economico ma anche dei rapporti umani e della qualità della vita, penso ai più giovani, agli anziani soli, che sono stati ancora più soli".

"Io ho provato in prima persona l'angoscia e il dolore del virus e questo mi fa sentire ancora più vicino alle vittime e ai malati. A tutti loro -conclude il leader di Forza Italia- rivolgo con commozione un pensiero, ma anche l'impegno di non perdere neppure un minuto per portare fuori l'Italia da questa tragedia nel tempo più breve possibile e sono sicuro che ce la faremo".