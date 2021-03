Calcio: Inter replica a Sala, 'sue parole offensive per proprietà, club e tifosi'

Milano, 18 mar. - (Adnkronos) - "FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo le dichiarazioni del Sindaco di Milano offensive nei confronti della Proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del Club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano". L'Inter replica così alle parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, che in merito al progetto del nuovo stadio ha dichiarato. "Penso che finché in particolare l'Inter non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme". "Se dovesse essere confermato che l’Inter e la Proprietà non sono gradite all’attuale amministrazione, sapremo prendere le decisioni conseguenti", conclude il club nerazzurro in una nota.