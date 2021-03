Unità d'Italia: Fico, 'energie Risorgimento per rendere Paese sempre più coeso'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Oggi si celebra il 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Ed è l’occasione per ricordare come si formò e sviluppò quel sentimento di identità nazionale, che fu una forte spinta ideale verso l’unità e la coesione tra diverse popolazioni della penisola. Verso la condivisione, la solidarietà e la costruzione di una vera e propria comunità". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Le energie morali, culturali e civili che animarono il Risorgimento -prosegue- costituiscono un patrimonio di valori che ha accompagnato la storia del nostro Paese. È un bagaglio prezioso che deve continuare a ispirarci ancora oggi, anche ai fini della partecipazione della nostra nazione al processo di integrazione europea che ha assicurato all’Italia ed altri Stati e popoli del continente pace e prosperità".

"Sappiamo al tempo stesso -ricorda il presidente della Camera- che molto resta da fare per garantire la reale coesione tra le varie parti del nostro Paese. Permangono –e in alcuni casi si sono addirittura aggravate– diseguaglianze territoriali, economiche e sociali. L’impegno primario deve dunque essere quello di adoperarsi per superare questi divari inaccettabili che minano il senso di comunità alla radice e soffocano lo sviluppo del nostro Paese. Per farlo abbiamo l’occasione imperdibile di un Piano nazionale di ripresa e resilienza, che deve puntare a far ripartire il Paese annullando le disparità tra i vari territori".