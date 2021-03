Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Centosessanta anni di Unità d’Italia. In questo anno, uno dei più difficili della storia di questo Paese, il Tricolore ha illuminato tanti luoghi delle Istituzioni e della cultura della nostra Repubblica, una e indivisibile, in un abbraccio ideale da nord a sud. Viva l’Italia, unita!". Ad affermarlo in un tweet è il sottosegretario allo Sviluppo economico, Anna Ascani.