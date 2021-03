Round di finanziamento da 5 milioni per Contents Spa

Round di investimento da 5 milioni di euro per Contents S.p.A., la martech company che grazie all’intelligenza artificiale analizza dati e realizza contenuti nativamente multilingua, attrattivi per utenti e motori di ricerca. La piattaforma ha implementato strumenti innovativi per il discovery dei trend per publisher ed ecommerce. L’investimento permetterà all’azienda (già presente in Italia, Spagna, Francia, Regno Unito e Stati Uniti) di crescere e consolidare la leadership tecnologica nella ricca industry della creazione contenuti.

L’azienda è stata fondata nel 2016 da Massimiliano Squillace, imprenditore seriale di aziende in ambito tech e digital con alle spalle già cinque exit e una consolidata expertise in ambito internazionale, anche grazie all’exit di OLX a Naspers, consumer Internet company globale.

La piattaforma Contents.com rivoluziona l’approccio alla content creation mettendo a disposizione in modalità Software-as-a-Service (SaaS) gli strumenti indispensabili per la creazione e la diffusione dei contenuti, dall’analisi dei trend alla generazione automatica dei testi grazie alla NLG. Il sistema, basato sulla A.I. di Natural Language Generation, consente di ottenere contenuti generati automaticamente senza l’intervento umano. L’algoritmo proprietario è integrato in un unico ambiente che garantisce la fruizione rapida e intuitiva degli strumenti a disposizione grazie alla sua interfaccia semplice e immediata. A oggi Contents.com conta 100k utenti da tutto il mondo, 500 data sources integrati ogni giorno, 3 miliardi di dati processati al mese e infine 3 milioni di E-commerce stores monitorati in un’ora.

«Quando cerchi un investitore, non cercare solo il denaro, cerca le persone giuste. Questo è quello che ci ha guidato in questo round e siamo molto contenti di aver trovato i partner perfetti per accelerare la nostra crescita. Il round di finanziamento serve a potenziare ulteriormente l’azione di Contents in Europa, ma soprattutto a rafforzare la sua presenza negli Stati Uniti e in Sud America e l’espansione nel mercato APAC. La nostra ambizione è grande e il nostro impatto lo sarà ancora di più», spiega il CEO e fondatore Massimiliano Squillace.

Il lead investor dell’aumento di capitale di Contents è Sinergia Venture Fund, fondo di Synergo Capital, società di gestione del risparmio indipendente che, dal 2004, ha gestito fondi di investimento alternativi per un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro.

Synergo Capital è specializzata nella realizzazione di investimenti in PMI italiane fondate e gestite da imprenditori di successo alla ricerca di un supporto sia strategico che finanziario per velocizzare la crescita delle proprie aziende e sfruttare al meglio le opportunità di sviluppo sul mercato internazionale. Nel 2020 la società ha dato vita a Sinergia Venture Fund, il primo fondo italiano di venture capital con fiscalità agevolata dedicato a scale-up innovative.

«Contents è la prima, perfetta operazione per Sinergia Venture Fund: abbiamo trovato in Massimiliano Squillace e nel suo team una squadra competente, coesa e complementare, e nella piattaforma di content automation e generation basata su A.I. l’edge tecnologico che cerchiamo nei nostri investimenti. In un mercato globale della comunicazione da oltre 600B$ nel quale nel 2020 il Digital ha superato a valore tutti gli altri mezzi, Contents ha la soluzione tecnologica e le competenze per aiutare le aziende ad ottenere il miglior ROI dai loro investimenti di marketing», dichiara Simone Cremonini, consigliere di Synergo Capital e managing partner del fondo Sinergia Venture Fund insieme a Giacomo Picchetto.

«In un approccio globale sempre più data-driven, si rivelano necessari strumenti che aiutino nella comprensione della portata dei dati in termini di innovazione e democratizzazione del loro utilizzo. Questo è un punto che ha reso naturale l’incontro con Simone Cremonini e Giacomo Picchetto di Synergo Capital che da sempre investe in progetti dall’alta portata innovativa», Massimiliano Squillace conclude.