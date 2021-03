Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Un grande augurio di buon lavoro a due persone di assoluto valore e capacità, che lavoreranno per aiutare Enrico Letta a rilanciare il nostro progetto per un partito più largo e inclusivo: congratulazioni a Irene Tinagli e Peppe Provenzano indicati come Vicesegretari del Pd!". Lo scrive su twitter Brando Benifei, capo delegazione Pd al Parlamento europeo.