Milano Digital Week, top events giovedì 18 marzo

Seconda giornata giovedì 18 marzo per la Milano Digital Week (fino al 21 marzo). Un'edizione completamente online a tema 'Città Equa e Sostenibile'.

Le Village by Ca Milano. La vita ibrida: il quotidiano tra fisico e digitale -Alle 9.30 (https://www.milanodigitalweek.com/conferenza_phygital_levillage). Le Village by CA Milano, primo hub dell'innovazione di Crédit Agricole in Italia, è il luogo da dove il 18 marzo alle 9.30 si racconta come le due dimensioni (fisica e digitale) si stanno evolvendo.

The Next Normal - Alle 10.00 (https://www.milanodigitalweek.com/the-next-normal-how-digital-and-circular-economy-will-help-companies-for-growth-beyond-coronavirus). La Fondazione Silvio Tronchetti Provera con Cariplo Factory propone l’evento 'The Next Normal' con esperti di altissimo valore per un confronto sulla rilevanza della digital transformation e dell’economia circolare.

Camera Day su giovani e startup, turismo, donne, export - Alle 10 (https://www.milanodigitalweek.com/le-imprese-raccontano-linnovazione-della-camera-di-commercio-di-milano-monza-brianza-lodi-donne-dal-futuro-per-una-citta-equa-e-sostenibile). Cinque eventi per far conoscere e valorizzare le realtà imprenditoriali che stanno trasformando il 'fare impresa' attraverso il digitale, contribuendo a rendere Milano e il suo territorio sempre più equo e sostenibile.

Mamma Dad - Alle 11.00 (https://www.milanodigitalweek.com/mamma-dad). Con Mamma Dad, promosso da Tim, viene proposto uno spazio di confronto fisico nell’aula del Politecnico di Milano EduCafè tra una delegazione di studenti delle superiori e una delle Università in dialogo con Marco De Rossi (Fondatore WeSchool) e Susanna Sancassani (Metid, Politecnico di Milano) per discutere senza filtri e barriere di vizi e virtù della Didattica A Distanza.

Bike tech talks - Alle 11.00 (https://www.milanodigitalweek.com/bike-tech-talks). La Pandemia ha messo in profonda discussione la mobilità urbana. Ha stravolto le nostre abitudini e il modo in cui ci muoviamo. Le conseguenze non sono state solo negative. Sono nate opportunità. Ne parlano 5 persone che si stanno occupando in diversi modi della questione: Andrea Canevazzi - Amat, Gabriele Del Carlo - Decisio, Giacomo Salvanelli - Ceo @ Mine Crime, Chiara Bresciani - Synchronicity, Irene Vegetti - SharingMI. Modera: Giovanni Morozzo della Rocca.

Comune di Milano. 'I benefici della digitalizzazione per la sostenibilità' - Alle 12.00 (https://www.milanodigitalweek.com/i-benefici-della-digitalizzazione-per-la-sostenibilita). Il 18 marzo alle 12.00 nel corso dell'evento streaming 'I benefici della digitalizzazione per la sostenibilità', l'Amministrazione comunale presenta i risultati e l'impatto del Piano di Trasformazione digitale lanciato nel 2016.

Comune di Milano. 'Città Eque e Sostenibili: la risposta Digitale dei Comuni Italiani nell’anno del Covid-19' (https://www.milanodigitalweek.com/citta-eque-e-sostenibili-la-risposta-digitale-dei-comuni-italiani-nellanno-del-covid-19). Un momento di confronto tra le città italiane, realizzato in collaborazione con Anci, in cui vengono illustrati progetti di trasformazione digitale che le Pubbliche Amministrazioni hanno messo in campo per rispondere all'emergenza sanitaria da Covid-19. Infine, alle 17, l'evento internazionale 'Digital Bridges' un momento di discussione e confronto tra realtà internazionali per favorire la condivisione di best-practices innovative, realizzato in collaborazione con Bloomberg Associates.

Scenario digitale: tra produzione artistica e fruizione pubblica - Alle 17.00 (https://www.milanodigitalweek.com/show-must-go-on).

Unstoppable Women - Alle 17.00 (https://www.milanodigitalweek.com/unstoppable-women-). In onda sulle pagine social di Startup Italia con un format digitale e dinamico. Una puntata Live della durata di 60 minuti in cui intervengono manager, figure istituzionali, artiste, imprenditrici, medici, sportive e tante altre.

Ispi / Live Conference - Alle 18.30 (https://www.milanodigitalweek.com/the-city-of-the-future-vision-projects-and-utopias). Ispi - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale organizza l’incontro 'Le città del futuro: visioni, progetti ed utopie'.

Lectio magistralis Alec Ross: Il nostro futuro. Come affrontare il mondo dei prossimi vent'anni - Alle 19.00 (https://www.milanodigitalweek.com/alec-ross).

Dante a tempo di rap - Alle 19.30 (https://www.milanodigitalweek.com/dante-a-tempo-di-rap).

Stop Wasting Food - (https://www.milanodigitalweek.com/stop-wasting-food). Un workshop online organizzato da PwC Italia, Comune di Milano, Conad, Banco Alimentare e Milano Food Policy, dedicato a studenti e neolaureati in Design, Ingegneria, discipline economiche, Data Science e Comunicazione, per progettare soluzioni per il consumo di cibo sostenibile.

Museo scienza e tecnologia - on demand dal 18 al 21 marzo. Sarà online sul sito www.museoscienza.org, il podcast dedicato alle Gallerie Leonardo da Vinci, la più grande esposizione permanente dedicata a Leonardo umanista, ingegnere e indagatore della natura, alla cui scoperta gli ascoltatori saranno accompagnati dalla voce del curatore Claudio Giorgione.