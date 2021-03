Milano: Calenda, 'sosterremo Sala con lista Azione, bene su ambientalismo'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Carlo Calenda conferma che alle prossime amministrative di Milano ci sarà una lista di Azione, il suo partito, che sosterrà il sindaco Giuseppe Sala.

"Faremo una lista per sostenere il sindaco Sala, una persona in cui ci riconosciamo totalmente come operato e come capacità innovativa rispetto alla città e oltre: il lavoro che sta facendo sull'ambientalismo consapevole in Italia è un lavoro preziosissimo che fino a oggi non è riuscito", afferma Calenda durante un dialogo con il sindaco di Milano.

"Azione ci investirà molto. Siamo molto forti a Milano, abbiamo molti tesserati e siamo molto contenti della sua candidatura", aggiunge ancora.