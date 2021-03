Fedez e Seven insieme per una scuola più... sostenibile

Seven SpA, azienda leader dal 1973 nel mercato dei prodotti per la scuola, firma con Fedez, artista dai numeri da record, una capsule scuola in due varianti di colore, gamma di grigi e palette tinte pastello, realizzata impiegando tessuti di poliestere riciclato dalle bottiglie in PET e carta riciclata. La capsule, ideata in team con Fedez, sarà composta da zaini, easy backpack, astucci, quaderni ed anche un diario e sarà in vendita da Giugno 2021. Fedez, artista più venduto negli ultimi 10 anni, con oltre 11 milioni di Followers su Instagram ed il primo ad aver raggiunto 1 milione di iscritti sul suo canale Youtube, ha da sempre dimostrato di voler parlare ai ragazzi per spingerli a preservare l’ambiente in cui viviamo: il logo stesso della capsule è stato, infatti, da lui ideato ispirandosi ai simboli internazionali dei processi di riciclo.

E la sua volontà ha trovato terreno fertile in Seven SpA, azienda da anni attiva nella ricerca di materiali a ridotto impatto ambientale, che ha ottenuto la certificazione Global Recycled Standard (GRS) con lo scopo di valorizzare i propri prodotti che utilizzano materiali ottenuti dal riciclo, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di consumo sostenibile nell’intera filiera produttiva. Seven SpA, azienda fondata nel 1973 dai sette fratelli Di Stasio, con i propri marchi (Seven SpA ha acquisito nel 2006 lo storico marchio INVICTA, nato nel 1906) detiene oltre il 50% della quota di mercato nella categoria degli zaini in Italia nel settore del back to school. Oggi l’azienda è partecipata al 55% da Green Arrow Capital sgr e vede al suo timone i fratelli Aldo Di Stasio (AD Responsabile delle strategie di sviluppo del Gruppo) e Bruno Di Stasio ( Presidente). Green Arrow Capitalsgr è entrato nel capitale dell’azienda per potenziare l’espansione internazionale del Gruppo, per uno sviluppo sempre più attento all’ambiente e per implementare il progetto di riposizionamento di Invicta Icon.

Il Brand Seven sempre attento all’innovazione e alla ricerca di nuovi materiali fa un passo importante verso la salvaguardia dell’ambiente. Ecco che Seven per il progetto carta propone una collezione sviluppata con carta riciclata certificata secondo lo standard FSC. Un’evoluzione dove ecologia e stile si incontrano. “Siamo orgogliosi di questa collaborazione - commenta Aldo Di Stasio - Fedez ha con il brand Seven una grandissima affinità e da questa unione non poteva che nascere un progetto che interpreta appieno la filosofia del nostro brand.”

"Ho voluto realizzare con Seven qualcosa dalla linea pulita, minimal e dall’anima urban, in tendenza con lo stile contemporaneo. Allo stesso tempo volevo sensibilizzare anche le generazioni più giovani a una maggiore consapevolezza del rapporto con il nostro pianeta, tra i temi più urgenti dei prossimi anni e la cui emergenza non può più essere ignorata. Con Seven sono riuscito a dare una forma a tutto questo” – aggiunge Fedez.