Covid: portavoce governo francese, 'su AstraZeneca dati rassicuranti'**

Parigi, 17 mar. (Adnkronos) - Sul vaccino di AstraZeneca "i dati sono rassicuranti". Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal rispondendo in conferenza stampa alle domande dei giornalisti sulla decisione di sospendere la somministrazione del vaccino in Francia. "I dati sono rassicuranti, gli effetti collaterali sono molto rari", ha affermato Attal, assicurando la ripresa della vaccinazione con AstraZeneca "senza ritardo" non appena le autorità europee avranno dato il via libera.