Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Domani la città di Milano ricorderà le vittime del Covid osservando un minuto di silenzio alle 11 in una cerimonia in piazza della Scala a cui prenderà parte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Per tutta la giornata di domani gli edifici comunali esporranno le bandiere nazionale, europea e civica a mezz’asta.