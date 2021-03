Covid Lombardia, oggi 4.490 casi e 79 morti: dati 17 marzo

(Adnkronos) - Sono 4.490 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 17 marzo. Si registrano altri 79 morti, un dato che porta a 29.459 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 59.009 tamponi. In aumento i ricoveri in ospedale, dove oggi si trovano 6.641 persone (+147 da ieri), e in terapia intensiva (781 pazienti, +16). Dall'inizio della pandemia sono 677.948 i casi totali di Coronavirus in Lombardia.