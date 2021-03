Covid: Bernini, 'onorare vittime scongiurando nuovi lutti'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Dopo il via libera definitivo del Senato alla proposta di legge presentata da Forza Italia a prima firma del sottosegretario Mulè, domani sarà la giornata nazionale delle vittime del Covid". Così la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

La decisione del premier di esporre le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici, ma il modo migliore per onorare le vittime e il dolore delle loro famiglie in questo momento è impegnarci ad ogni livello per scongiurare nuovi lutti, e questo significa per il governo accelerare il più possibile le vaccinazioni, e per i cittadini rispettare rigorosamente le regole. Il picco è vicino, e unendo gli sforzi ce la faremo”.