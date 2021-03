Covid: Anci Lombardia, 'domani minuto di silenzio in tutti i Comuni'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Anci Lombardia invita tutti i Comuni lombardi a partecipare alla prima Giornata in memoria delle vittime del coronavirus, domani, 18 marzo, con un minuto di silenzio, rilanciando l’appello del presidente Anci, Antonio Decaro. Il minuto di raccoglimento, da osservare alle 11, sarà in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta.

"I Comuni lombardi hanno svolto e svolgono un lavoro straordinario a supporto delle comunità, adoperandosi senza fatica anche per vincere la grande sfida della campagna di vaccinazione in corso. Le difficoltà sono tante ma i sindaci e tutti gli amministratori sono impegnati, con tenacia, nello spirito di una collaborazione leale e virtuosa tra le istituzioni", afferma il presidente dell'Anci Lombardia, Mauro Guerra.

"Il mio pensiero va anche a tutti gli amministratori locali che in questo ultimo anno, con spirito di sacrificio, hanno perso la vita mettendo al servizio dei cittadini tutto il loro impegno e le loro forze senza mai risparmiarsi. Il ricordo e l’omaggio alle nostre cittadine e cittadini che sono stati vittima della pandemia servano come monito a non abbassare la guardia e come ulteriore sprone all’impegno di tutti per portare il nostro Paese fuori dall’emergenza", conclude.