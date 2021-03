Calcio: Credito Sportivo e Figc insieme per sostenere il sistema (2)

(Adnkronos) - “Da questa crisi profonda del Paese, che si riflette anche nelle varie articolazioni del sistema calcio -ha dichiarato Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo- penso che possano e debbano nascere nuove opportunità di collaborazione che accompagnino e guidino verso il ritorno alla normalità, probabilmente diversa e possibilmente migliore; questo è lo spirito dell’intesa con la Figc, che si rafforza attraverso il “Fondo Sostegno Calcio” e le misure a supporto della liquidità fondamentali per aiutare le Società a ricucire la lacerazione delle entrate del loro conto economico e per superare questa lunga fase critica, mi auguro anche con il contributo di tutte le componenti federali”.

“Alla crisi si risponde con un sistema di nuove soluzioni e di concrete progettualità -ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della Figc- la FIGC è impegnata in un intervento complesso in diversi ambiti, ma quello finanziario è ovviamente preminente. Grazie all’intervento del Credito Sportivo, la disponibilità della Federazione si trasforma in un volano di ripresa e di sviluppo che aiuterà i Club a fronteggiare e a superare questo terribile momento”.

L’Ics e la Figc, in collaborazione con le due Leghe interessate da queste misure, forniranno inoltre un’attività informativa e di consulenza dedicata, per favorire l’accesso al credito e al “Fondo Sostegno Calcio” da parte dei Club associati.